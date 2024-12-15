Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 15 грудня, в Україні буде набагато тепліше, ніж днем раніше. Вдень в Криму до 10° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень у південній частині та східних областях помірний мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу.
На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині від 1° тепла до 4° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 1-6° тепла, в Криму до 10°.
Хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.
Погода в Україні 15 грудня (facebook.com/UkrHMC)
У Малібу, штат Каліфорнія, сталася масштабна лісова пожежа, відома як "Franklin Fire". Вона охопила понад 2,500 акрів станом на ранок 10 грудня.
Сильні вітри з поривами до 113 км/год сприяли швидкому поширенню вогню. На місці працюють сотні пожежників, а рівень стримування вогню залишається низьким через екстремальні погодні умови.
Особливість цієї пожежі полягає в її зв'язку з сезонними вітрами Санта-Ана, які є типовими для цього регіону взимку. Ці гарячі, сухі вітри значно збільшують ризик лісових пожеж у Південній Каліфорнії.
Нагадаємо, пожежі в Каліфорнії трапляються досить часто. Так, теж раніше в Каліфорнії вибухнули сильні лісові пожежі. Тоді уряд штату був змушений оголосити надзвичайний стан, оскільки вогонь швидко наближався до національного парку Йосеміті.
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