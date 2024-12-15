Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Незвичне явище: масштабна лісова пожежа у Каліфорнії

У Малібу, штат Каліфорнія, сталася масштабна лісова пожежа, відома як "Franklin Fire". Вона охопила понад 2,500 акрів станом на ранок 10 грудня.

Сильні вітри з поривами до 113 км/год сприяли швидкому поширенню вогню. На місці працюють сотні пожежників, а рівень стримування вогню залишається низьким через екстремальні погодні умови.

Особливість цієї пожежі полягає в її зв'язку з сезонними вітрами Санта-Ана, які є типовими для цього регіону взимку. Ці гарячі, сухі вітри значно збільшують ризик лісових пожеж у Південній Каліфорнії.

Нагадаємо, пожежі в Каліфорнії трапляються досить часто. Так, теж раніше в Каліфорнії вибухнули сильні лісові пожежі. Тоді уряд штату був змушений оголосити надзвичайний стан, оскільки вогонь швидко наближався до національного парку Йосеміті.

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