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Лесные пожары в Калифорнии: десять домов разрушено, более трех тысяч человек эвакуировали

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Вашингтон, Воскресенье 24 июля 2022 07:30
Лесные пожары в Калифорнии: десять домов разрушено, более трех тысяч человек эвакуировали Фото: лесные пожары в Калифорнии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Калифорнии, США, разразились сильные лесные пожары. Правительство штата было вынуждено объявить чрезвычайное положение, так как огонь быстро приближается к национальному парку Йосемити.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Пожары в дубовых лесах привели к эвакуации более трех тысяч человек, за сутки горения огонь уничтожил десять домовладений. Площадь лесных пожаров в Калифорнии – около 4815 гектаров. Главной причиной лесного пожара называют жаркую погоду, а также продолжительную засуху.

Ранее мы писали, что рекордная жара в Европе привела к масштабным лесным пожарам с сотнями жертв. Люди вынуждены эвакуироваться из своих домов в Испании, Португалии, Франции.

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