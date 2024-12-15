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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 15 декабря в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 15 декабря, в Украине будет гораздо теплее, чем днем ​​раньше. Днем в Крыму до 10° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем ​​в южной части и восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, на крайнем западе страны, Одесской и Николаевской областях от 1° тепла до 4° мороза; днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 1-6° тепла, в Крыму до 10°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем ​​около 0°.

Погода в Украине 15 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Необычное явление: масштабный лесной пожар в Калифорнии

В Малибу, штат Калифорния, произошел масштабный лесной пожар, известный как "Franklin Fire". Он охватил больше 2,500 акров по состоянию на утро 10 декабря.

Сильные ветры с порывами до 113 км/ч привели к быстрому распространению огня. На месте работают сотни пожарных, а уровень сдерживания огня остается низким из-за экстремальных погодных условий.

Особенность этого пожара заключается в его связи с сезонными ветрами Санта-Ана, типичными для этого региона зимой. Эти горячие сухие ветры значительно увеличивают риск лесных пожаров в Южной Калифорнии.

Напомним, пожары в Калифорнии происходят довольно часто. Так, ранее тоже в Калифорнии разразились сильные лесные пожары. Тогда правительство штата было вынуждено объявить чрезвычайное положение, так как огонь быстро приближался к национальному парку Йосемити.

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