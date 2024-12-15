Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Необычное явление: масштабный лесной пожар в Калифорнии

В Малибу, штат Калифорния, произошел масштабный лесной пожар, известный как "Franklin Fire". Он охватил больше 2,500 акров по состоянию на утро 10 декабря.

Сильные ветры с порывами до 113 км/ч привели к быстрому распространению огня. На месте работают сотни пожарных, а уровень сдерживания огня остается низким из-за экстремальных погодных условий.

Особенность этого пожара заключается в его связи с сезонными ветрами Санта-Ана, типичными для этого региона зимой. Эти горячие сухие ветры значительно увеличивают риск лесных пожаров в Южной Калифорнии.

Напомним, пожары в Калифорнии происходят довольно часто. Так, ранее тоже в Калифорнии разразились сильные лесные пожары. Тогда правительство штата было вынуждено объявить чрезвычайное положение, так как огонь быстро приближался к национальному парку Йосемити.

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