Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 15 декабря, в Украине будет гораздо теплее, чем днем раньше. Днем в Крыму до 10° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем в южной части и восточных областях умеренный мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега.
На дорогах страны местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, на крайнем западе страны, Одесской и Николаевской областях от 1° тепла до 4° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 1-6° тепла, в Крыму до 10°.
Облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица.
Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°.
Погода в Украине 15 декабря (facebook.com/UkrHMC)
В Малибу, штат Калифорния, произошел масштабный лесной пожар, известный как "Franklin Fire". Он охватил больше 2,500 акров по состоянию на утро 10 декабря.
Сильные ветры с порывами до 113 км/ч привели к быстрому распространению огня. На месте работают сотни пожарных, а уровень сдерживания огня остается низким из-за экстремальных погодных условий.
Особенность этого пожара заключается в его связи с сезонными ветрами Санта-Ана, типичными для этого региона зимой. Эти горячие сухие ветры значительно увеличивают риск лесных пожаров в Южной Калифорнии.
Напомним, пожары в Калифорнии происходят довольно часто. Так, ранее тоже в Калифорнии разразились сильные лесные пожары. Тогда правительство штата было вынуждено объявить чрезвычайное положение, так как огонь быстро приближался к национальному парку Йосемити.
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