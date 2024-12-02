Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

В Україні буде хмарно з проясненнями, хоча істотних опадів не очікується. Вранці на Закарпатті та на Прикарпатті ймовірний туман. В цих регіонах видимість буде не більше 200-500 м, тому можуть виникнути проблеми з рухом транспорту.

Вітер штормовим не буде, переважно обере південно-східний напрямок, не більше 8 м/с. Температура вдень буде коливатися в межах -3...+2 градусів, в західних та південних областях вдень +1...+6 градусів.

Що стосується Києва та області, буде теж хмарно, але з проясненнями, на дорогах місцями ожеледиця. Температура протягом доби в межах -3....+2 градусів, у Києві вдень 0...+2 градусів.

Погода в Україні 2 грудня (meteo.gov.ua)