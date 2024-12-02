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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Особливістю погоди сьогодні, 2 грудня, в Україні стануть ожеледиця та туман. Опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні буде хмарно з проясненнями, хоча істотних опадів не очікується. Вранці на Закарпатті та на Прикарпатті ймовірний туман. В цих регіонах видимість буде не більше 200-500 м, тому можуть виникнути проблеми з рухом транспорту.

Вітер штормовим не буде, переважно обере південно-східний напрямок, не більше 8 м/с. Температура вдень буде коливатися в межах -3...+2 градусів, в західних та південних областях вдень +1...+6 градусів.

Що стосується Києва та області, буде теж хмарно, але з проясненнями, на дорогах місцями ожеледиця. Температура протягом доби в межах -3....+2 градусів, у Києві вдень 0...+2 градусів.

 

Погода в Україні 2 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Україні

Зима почала проявляти себе з початку листопада. В Україні навіть випав сніг. При цьому грудень 2024 почався явно не зі снігу.

І це при тому, що метеорологічна зима в Україні починається саме в грудні. Як припускають синоптики, зима в Україні навряд чи буде суворою.

Згідно з попереднім прогнозом "Укргідрометцентру" на грудень 2024, середня місячна температура повітря передбачається на рівні +2...+4 градусів.

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