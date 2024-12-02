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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Особенностью погоды сегодня, 2 декабря, в Украине станут гололедица и туман. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В Украине будет облачно с прояснениями, хотя существенных осадков не ожидается. Утром на Закарпатье и на Прикарпатье вероятен туман. В этих регионах видимость будет не более 200-500 м, поэтому могут возникнуть проблемы с движением транспорта.

Ветер штормовым не будет, преимущественно выберет юго-восточное направление, не более 8 м/с. Температура днем будет колебаться в пределах -3...+2 градусов, в западных и южных областях днем +1...+6 градусов.

Что касается Киева и области, будет тоже облачно, но с прояснениями, на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток в пределах -3....+2 градусов, в Киеве днем 0...+2 градусов.

 

Погода в Украине 2 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Украине

Зима начала проявлять себя с начала ноября. В Украине даже выпал снег. При этом декабрь 2024 начался явно не со снега.

И это при том, что метеорологическая зима в Украине начинается именно в декабре. Как предполагают синоптики, зима в Украине вряд ли будет суровой.

Согласно предварительному прогнозу "Укргидрометцентра" на декабрь 2024 года, средняя месячная температура воздуха предполагается на уровне +2...+4 градусов.

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