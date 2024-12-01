Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Хмарно. Без опадів. В Україні, крім південно-східної частини, туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 1-6° морозу, вдень у західних областях та на крайньому півдні країни 3-8° тепла).

Погода у Києві та області

Хмарно, без опадів, впродовж доби туман, видимість 200-500 м. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

Погода в Україні 1 грудня (facebook.com/UkrHMC)