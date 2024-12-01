Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине в ближайшие дни

Температура воздуха в Украине в ближайшие несколько дней существенно меняться не будет. При этом будет преимущественно облачная погода с туманами в ряде областей.

Однако на следующей неделе могут быть определенные прояснения. В частности, на погоду в Украине будет влиять антициклон - поле высокого давления. Что касается туманов, то уже со вторника, 3 декабря, они начнут уходить.

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