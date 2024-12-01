Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 1 грудня, в Україні буде без опадів. Але в Києві та області ймовірний туман і погана видимість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно. Без опадів. В Україні, крім південно-східної частини, туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 1-6° морозу, вдень у західних областях та на крайньому півдні країни 3-8° тепла).
Погода у Києві та області
Хмарно, без опадів, впродовж доби туман, видимість 200-500 м. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.
Погода в Україні 1 грудня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні найближчими днями
Температура повітря в Україні в найближчі кілька днів істотно змінюватися не буде. При цьому буде переважно хмарна погода з туманами в низці областей.
Однак наступного тижня можуть бути певні прояснення. Зокрема, на погоду в Україні впливатиме антициклон - поле високого тиску. Щодо туманів, то вже з вівторка, 3 грудня, вони почнуть зникати.
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