Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 1 грудня (Getty Images)

Сьогодні, 1 грудня, в Україні буде без опадів. Але в Києві та області ймовірний туман і погана видимість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. Без опадів. В Україні, крім південно-східної частини, туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 1-6° морозу, вдень у західних областях та на крайньому півдні країни 3-8° тепла). Погода у Києві та області Хмарно, без опадів, впродовж доби туман, видимість 200-500 м. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла. Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту. Погода в Україні 1 грудня (facebook.com/UkrHMC)