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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 01 грудня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 1 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 1 грудня, в Україні буде без опадів. Але в Києві та області ймовірний туман і погана видимість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. Без опадів. В Україні, крім південно-східної частини, туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 1-6° морозу, вдень у західних областях та на крайньому півдні країни 3-8° тепла).

Погода у Києві та області

Хмарно, без опадів, впродовж доби туман, видимість 200-500 м. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 1 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні найближчими днями

Температура повітря в Україні в найближчі кілька днів істотно змінюватися не буде. При цьому буде переважно хмарна погода з туманами в низці областей.

Однак наступного тижня можуть бути певні прояснення. Зокрема, на погоду в Україні впливатиме антициклон - поле високого тиску. Щодо туманів, то вже з вівторка, 3 грудня, вони почнуть зникати.

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