Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 1 декабря (Getty Images)

Сегодня, 1 декабря, в Украине будет без осадков. Но в Киеве и области вероятен туман и плохая видимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. Без осадков. В Украине, кроме юго-восточной части, туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Карпатах 1-6° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны 3-8° тепла). Погода в Киеве и области Облачно, без осадков, в течение суток туман, видимость 200-500 м. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла. Синоптики предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению движения транспорта. Погода в Украине 1 декабря (facebook.com/UkrHMC)