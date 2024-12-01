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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 01 декабря 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 1 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 1 декабря, в Украине будет без осадков. Но в Киеве и области вероятен туман и плохая видимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. Без осадков. В Украине, кроме юго-восточной части, туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Карпатах 1-6° мороза, днем в западных областях и на крайнем юге страны 3-8° тепла).

Погода в Киеве и области

Облачно, без осадков, в течение суток туман, видимость 200-500 м. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Синоптики предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 1 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в ближайшие дни

Температура воздуха в Украине в ближайшие несколько дней существенно меняться не будет. При этом будет преимущественно облачная погода с туманами в ряде областей.

Однако на следующей неделе могут быть определенные прояснения. В частности, на погоду в Украине будет влиять антициклон - поле высокого давления. Что касается туманов, то уже со вторника, 3 декабря, они начнут уходить.

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