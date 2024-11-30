Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 30 листопада, в Україні буде практично без опадів. Температура максимально підніметься на півдні, до 10° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
У північній частині вночі та вранці туман. В західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у більшості західних та південних областей 3-8° тепла; на півдні Одещини та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.
Вдень без опадів. Вранці туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-4° тепла; у Києві вдень 1-3° тепла.
Погода в Україні 30 листопада (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні на вихідних, 30 листопада та 1 грудня, перебуватиме під впливом антициклону Clemens. У зв'язку з цим масштабних опадів в Україні не очікується. Він матиме свій вплив і на погоду в перший день зими.
Як уточнила синоптик Наталка Діденко, початок зими і нового тижня в Україні істотних змін у погоді не принесуть - трохи підморожуватиме вночі, невеликі "плюси" вдень і без істотних опадів. Детальніше про погоду на вікенд - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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