Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

У північній частині вночі та вранці туман. В західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у більшості західних та південних областей 3-8° тепла; на півдні Одещини та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

Погода у Києві та області

Вдень без опадів. Вранці туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-4° тепла; у Києві вдень 1-3° тепла.

Погода в Україні 30 листопада (facebook.com/UkrHMC)