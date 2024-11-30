Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

В северной части ночью и утром туман. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в большинстве западных и южных областей 3-8° тепла; на юге Одесской области и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

Погода в Киеве и области

Днем без осадков. Утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-4° тепла; в Киеве днем 1-3° тепла.

Погода в Украине 30 ноября (facebook.com/UkrHMC)