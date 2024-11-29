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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 29 листопада 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 29 листопада в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 листопада, в Україні буде відчутно тепліше. І хоча без опадів не обійдеться, у Криму буде до 12°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. У західних, Житомирській, вдень і в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без опадів.

У північних, Вінницькій, Хмельницькій областях та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, в західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу (вночі у східних областях 1-6° морозу, вдень на заході та півдні країни 3-8° тепла, на Одещині та в Криму до 12°).

Погода в Києві та області

Хмарно. Вночі без опадів, вдень мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 29 листопада (facebook.com/UkrHMC)

Погода у грудні в Україні

У грудні починається метеорологічна зима - після переходу середньої добової температури через 0° у бік зниження - в основному в першій декаді місяця, на півдні країни у другій декаді грудня.

Середня місячна температура повітря передбачається 4° морозу до 2° тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 34-78 мм в гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах норми.

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