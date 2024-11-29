Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 29 ноября, в Украине будет ощутимо теплее. И хотя без осадков не обойдется, в Крыму будет до 12°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно. В западных, Житомирской, днем и в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

В северных, Винницкой, Хмельницкой областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза (ночью в восточных областях 1-6° мороза, днем на западе и юге страны 3-8° тепла, в Одесской области и в Крыму до 12°).

Погода в Киеве и области

Облачно. Ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Погода в Украине 29 ноября (facebook.com/UkrHMC)