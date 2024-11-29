ua en ru
Пт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 29 ноября 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 29 ноября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 ноября, в Украине будет ощутимо теплее. И хотя без осадков не обойдется, в Крыму будет до 12°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. В западных, Житомирской, днем и в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

В северных, Винницкой, Хмельницкой областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза (ночью в восточных областях 1-6° мороза, днем на западе и юге страны 3-8° тепла, в Одесской области и в Крыму до 12°).

Погода в Киеве и области

Облачно. Ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 29 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в декабре в Украине

В декабре начинается метеорологическая зима - после перехода средней суточной температуры через 0° в сторону понижения - в основном в первой декаде месяца, на юге страны во второй декаде декабря.

Средняя месячная температура воздуха предполагается 4° мороза до 2° тепла, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 34-78 мм в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
До 12 часов без света. Как долго продлятся жесткие графики отключений в Украине
До 12 часов без света. Как долго продлятся жесткие графики отключений в Украине
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться