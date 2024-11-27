Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Рекорд погоди в Ісландії

В ніч з 17 на 18 листопада в Ісландії зафіксовано рекордно високу нічну температуру +23 градусів, що зробило країну найтеплішим місцем у Європі на той час.

Такий феномен був зумовлений теплим повітряним потоком, який прийшов із півдня та сприятливими метеорологічними умовами, включаючи відсутність значного охолодження в нічний час. Це є значним відхиленням від звичайних холодних умов листопада в регіоні.

Що стосується погоди в Україні, то снігу та дощів на новому робочому тижні стане менше. Але потепління малоймовірне. Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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