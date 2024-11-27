Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Рекорд погоды в Исландии

В ночь с 17 на 18 ноября в Исландии зафиксирована рекордно высокая ночная температура +23 градусов, что сделало страну самым теплым местом в Европе на то время.

Такой феномен был обусловлен теплым воздушным потоком, который пришел с юга и благоприятными метеорологическими условиями, включая отсутствие значительного охлаждения в ночное время. Это является значительным отклонением от обычных холодных условий ноября в регионе.

Что касается погоды в Украине, то снега и дождей на новой рабочей неделе станет меньше. Но потепление маловероятно. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.

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