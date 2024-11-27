Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 27 листопада, опадів очікувати не варто, хоча в декількох регіонах ймовірні і дощ, і сніг. Надалі в Україні потепліє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У більшості областей України істотні опади малоймовірні, лише в західних областях пройде невеликий дощ, а на півночі та на Вінниччині - невеликий мокрий сніг", - зазначила синоптик, додавши, що через тумани відимість буде до 300-500 метрів.

За словами синоптика, впродовж дня середи в Україні очікується від -2....+4 градусів, у західних областях +4...+7 градусів, на Закарпатті та на півдні Криму - +7....+9 градусів.

Рекорд погоди в Ісландії

В ніч з 17 на 18 листопада в Ісландії зафіксовано рекордно високу нічну температуру +23 градусів, що зробило країну найтеплішим місцем у Європі на той час.

Такий феномен був зумовлений теплим повітряним потоком, який прийшов із півдня та сприятливими метеорологічними умовами, включаючи відсутність значного охолодження в нічний час. Це є значним відхиленням від звичайних холодних умов листопада в регіоні.

Що стосується погоди в Україні, то снігу та дощів на новому робочому тижні стане менше. Але потепління малоймовірне. Детальніше - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.