Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 27 ноября, осадков ожидать не стоит, хотя в нескольких регионах возможны и дождь, и снег. В дальнейшем в Украине потеплеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны, лишь в западных областях пройдет небольшой дождь, а на севере и в Винницкой области - небольшой мокрый снег", - отметила синоптик, добавив, что из-за туманов видимость будет до 300-500 метров.

По словам синоптика, в течение дня среды в Украине ожидается от -2....+4 градусов, в западных областях +4...+7 градусов, на Закарпатье и на юге Крыма - +7....+9 градусов.

Рекорд погоды в Исландии

В ночь с 17 на 18 ноября в Исландии зафиксирована рекордно высокая ночная температура +23 градусов, что сделало страну самым теплым местом в Европе на то время.

Такой феномен был обусловлен теплым воздушным потоком, который пришел с юга и благоприятными метеорологическими условиями, включая отсутствие значительного охлаждения в ночное время. Это является значительным отклонением от обычных холодных условий ноября в регионе.

Что касается погоды в Украине, то снега и дождей на новой рабочей неделе станет меньше. Но потепление маловероятно. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.