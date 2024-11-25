Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Хабуб у США

Потужна пилова буря (хабуб) у Центральній Каліфорнії сформувалася внаслідок сильного атмосферного фронту, що спричинив різке збільшення швидкості вітру.

Такі явища характерні для посушливих та рівнинних територій, де вітер піднімає дрібні частинки ґрунту в атмосферу. Буря виникла через комбінацію сезонних вітрів і сухих умов, що були посилені тривалим періодом посухи.

Хабуб швидко поширювався, знижуючи видимість до майже нуля, що ускладнило рух транспорту та викликало численні аварії.

Нагадаємо, зранку 30 вересня пилова буря, яка з досягла України, накрила дедалі більше регіонів. На вулицях через пиловий туман було не видно сонця, небо стало брудно-коричневого кольору, значно погіршилася якість повітря.

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