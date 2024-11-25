RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 25 ноября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 25 ноября, в Украине будет без дождей и снега. Днем вероятны небольшие "плюсы" даже в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

25 ноября в Украине будет без осадков. Ночью "минус" опустится до -5 градусов в Житомирской, Киеве и в Киевской, Черниговской областях.

Теплее всего на западе будет до +2 градусов.  Днем будет тепло до +6 градусов - в Крыму и в западных областях.

В Киеве ночью будет -3...-5 градусов, днем 0...+2 градусов.

Погода в Украине 25 ноября (meteo.gov.ua)

Хабуб в США

Мощная пылевая буря (хабуб) в Центральной Калифорнии сформировалась вследствие сильного атмосферного фронта, повлекшего за собой резкое увеличение скорости ветра.

Такие явления характерны для засушливых и равнинных территорий, где ветер поднимает мелкие частицы почвы в атмосферу. Буря возникла из-за комбинации сезонных ветров и сухих условий, усиленных длительным периодом засухи.

Хабуб быстро распространялся, снижая видимость почти до нуля, что затруднило движение транспорта и вызвало многочисленные аварии.

Напомним, утром 30 сентября пылевая буря, которая достигла Украины, накрыла все больше регионов. На улицах из-за пылевого тумана было не видно солнца, небо стало грязно-коричневого цвета, значительно ухудшилось качество воздуха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день