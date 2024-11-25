Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Хабуб в США

Мощная пылевая буря (хабуб) в Центральной Калифорнии сформировалась вследствие сильного атмосферного фронта, повлекшего за собой резкое увеличение скорости ветра.

Такие явления характерны для засушливых и равнинных территорий, где ветер поднимает мелкие частицы почвы в атмосферу. Буря возникла из-за комбинации сезонных ветров и сухих условий, усиленных длительным периодом засухи.

Хабуб быстро распространялся, снижая видимость почти до нуля, что затруднило движение транспорта и вызвало многочисленные аварии.

Напомним, утром 30 сентября пылевая буря, которая достигла Украины, накрыла все больше регионов. На улицах из-за пылевого тумана было не видно солнца, небо стало грязно-коричневого цвета, значительно ухудшилось качество воздуха.

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