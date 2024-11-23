Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Якою була погода в Україні протягом другої декади листопада

У більшості днів другої декади листопада в Україні спостерігалася нестійка погода. Середня добова температура повітря відзначилася коливаннями від показників вищих за норму до слабких нічних морозів.

У східній половині країни було тепло, фактична середня декадна температура відповідала початку листопада, у західній половині вона була дещо нижчою від норми.

В останні дні декади через переміщення атмосферних фронтів відмічалося ускладнення погоди в Україні - спостерігалися опади різної кількості (часом значні) у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу, пориви вітру до 15-23 м/с, місцями спостерігалася ожеледь, ожеледиця та налипання мокрого снігу.

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