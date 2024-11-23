Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

В западных областях небольшой, ночью в Карпатах умеренный снег; температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях ночью значительный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем местами небольшой мокрый снег; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя; температура в течение суток 3-8° тепла (днем на востоке и юго-востоке страны 8-13°); в Крыму ночью 8-13° тепла, днем 11-16°.

В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы 17-22 м/с, ночью на юге страны местами 25 м/с.

Погода в Киеве и области

Облачно, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем около 0°.

Погода в Украине 23 ноября (facebook.com/UkrHMC)