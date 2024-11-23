Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 23 ноября, погода в Украине продолжит портиться. При этом в Крыму днем ожидается до 16° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В западных областях небольшой, ночью в Карпатах умеренный снег; температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°.
В северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях ночью значительный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем местами небольшой мокрый снег; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.
На остальной территории умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя; температура в течение суток 3-8° тепла (днем на востоке и юго-востоке страны 8-13°); в Крыму ночью 8-13° тепла, днем 11-16°.
В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы 17-22 м/с, ночью на юге страны местами 25 м/с.
Облачно, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем около 0°.
Погода в Украине 23 ноября (facebook.com/UkrHMC)
В большинстве дней второй декады ноября в Украине наблюдалась неустойчивая погода. Средняя суточная температура воздуха отметилась колебаниями от показателей выше нормы до слабых ночных морозов.
В восточной половине страны было тепло, фактическая средняя декадная температура соответствовала началу ноября, в западной половине она была несколько ниже нормы.
В последние дни декады из-за перемещения активных атмосферных фронтов отмечалось осложнение погоды в Украине - наблюдались осадки разного количества (порой значительные) в виде дождя, мокрого снега и снега, порывы ветра до 15-23 м/с, местами наблюдался гололед, гололедица и налипание мокрого снега.
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