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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 22 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 листопада, опади можливі по всій Україні. У більшості областей випаде сніг, але будуть і винятково дощові регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, засніжить сьогодні в Україні в західних областях із переходом на Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську області та Київ.

Дощі ймовірні в Миколаївській, Кіровоградській, Одеській областях. Сухо буде в Криму та в Херсонській області. А в Донецькій, Харківській, Луганській областях дощі з мокрим снігом пройдуть тільки вночі.

Вночі температура максимально опуститься до -5 градусів, наприклад, на Прикарпатті та в Києві. Найтепліше вночі буде в Криму та в Луганській області, до +3.

Удень найхолодніше буде у Волинській, Рівненській, Львівській областях, у межах -1...+1. А найтепліше вдень буде на півдні, максимально до +13 градусів.

Погода в Україні 22 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Україні

Листопад - останній місяць осені. І до його завершення залишилося менше десяти днів. Тому, вже традиційно, погода стала набувати зимового суворого характеру. І загалом температура в листопаді 2024 впала на 5-7 градусів.

Зазначимо, що попри, здавалося б, холодні зими, загальна тенденція клімату йде до того, що погода в Україні стає теплішою. Зокрема, аналізуючи погоду на найближчий час, синоптики вважають, що прийдешня зима в Україні може бути не надто суворою.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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