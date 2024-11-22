Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Так, засніжить сьогодні в Україні в західних областях із переходом на Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську області та Київ.

Дощі ймовірні в Миколаївській, Кіровоградській, Одеській областях. Сухо буде в Криму та в Херсонській області. А в Донецькій, Харківській, Луганській областях дощі з мокрим снігом пройдуть тільки вночі.

Вночі температура максимально опуститься до -5 градусів, наприклад, на Прикарпатті та в Києві. Найтепліше вночі буде в Криму та в Луганській області, до +3.

Удень найхолодніше буде у Волинській, Рівненській, Львівській областях, у межах -1...+1. А найтепліше вдень буде на півдні, максимально до +13 градусів.

Погода в Україні 22 листопада (meteo.gov.ua)