Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Так, заснежит сегодня в Украине в западных областях с переходом на Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую области и Киев.

Дожди вероятны в Николаевской, Кировоградской, Одесской областях. Сухо будет в Крыму и в Херсонской области. А в Донецкой, Харьковской, Луганской областях дожди с мокрым снегом пройдут только ночью.

Ночью температура максимально опустится до -5 градусов, например, на Прикарпатье и в Киеве. Теплее всего ночью будет в Крыму и в Луганской области, до +3.

Днем холоднее всего будет в Волынской, Ровенской, Львовской областях, в пределах -1...+1. А теплее всего днем будет на юге, максимально до +13 градусов.

Погода в Украине 22 ноября (meteo.gov.ua)