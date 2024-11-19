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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 19 листопада в Україні (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 19 листопада, в Україні місцями ймовірний мокрий сніг. Тепліше всього буде вдень на півдні, до 13°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. У західних, вночі і в північних областях невеликий дощ з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 3-8° тепла, у південній частині до 13°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

Погода в Україні 19 листопада (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Як попереджали раніше синоптики, 19 листопада на території України очікується тепла та спокійна погода без опадів. Проте з середи прогнозується різка зміна погоди.

Сильне похолодання, яке планується з 21 листопада принесе із собою вітер, хуртовини, сніг. Зокрема, синоптики попереджають, що 22 листопада ймовірний значний мокрий сніг з кучугурами до 15 см, на дорогах ожеледиця, налипання мокрого снігу.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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