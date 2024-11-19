Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Хмарно з проясненнями. У західних, вночі і в північних областях невеликий дощ з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 3-8° тепла, у південній частині до 13°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

Погода в Україні 19 листопада (facebook.com/UkrHMC)