Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно с прояснениями. В западных, ночью и в северных областях небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 3-8° тепла, в южной части до 13°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

Погода в Украине 19 ноября (facebook.com/UkrHMC)