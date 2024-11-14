Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Листопад - останній місяць осені перед взимку. У зв'язку з цим він зазвичай холодніший, ніж вересень та жовтень.

У деяких областях України села та міста вже почало засипати снігом. Через небезпечні метеорологічні явища, які можуть ускладнити рух транспорту, водіям слід бути особливо обережними на дорогах.

Зазначимо, що погода в Україні почала псуватися останніми днями. Наприклад, ще 11 листопада в Україні опадів не було, а вдень температура піднімалася до 10° тепла і не лише у південних областях.

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