Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Ноябрь - последний месяц осени перед зимой. В связи с этим он обычно холоднее, чем сентябрь и октябрь.

В некоторых областях Украины села и города уже начало засыпать снегом. Из-за опасных метеорологических явлений, которые могут осложнить движение транспорта, водителям следует быть особенно осторожными на дорогах.

Отметим, что погода в Украине стало портится в последние дни. Например, еще 11 ноября в Украине осадков не было, а днем температура поднималась до 10° тепла и не только в южных областях.

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