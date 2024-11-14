Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 14 ноября, в Украине ожидается мокрый снег, а на юге - дождь. Максимально тепло будет в Крыму, до 12°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно. В южной части небольшой дождь; ночью и утром местами туман; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12°.
На остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только в Прикарпатье и Закарпатье днем без осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.
В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°. В западных областях на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный и западный, 3-8 м/с.
Облачно. Небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью и днем около 1-3° тепла.
Погода в Украине 14 ноября (facebook.com/UkrHMC)
Ноябрь - последний месяц осени перед зимой. В связи с этим он обычно холоднее, чем сентябрь и октябрь.
В некоторых областях Украины села и города уже начало засыпать снегом. Из-за опасных метеорологических явлений, которые могут осложнить движение транспорта, водителям следует быть особенно осторожными на дорогах.
Отметим, что погода в Украине стало портится в последние дни. Например, еще 11 ноября в Украине осадков не было, а днем температура поднималась до 10° тепла и не только в южных областях.
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