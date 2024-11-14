Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 14 листопада, в Україні очікується мокрий сніг, на півдні - дощ. Максимально тепло буде у Криму, до 12°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Хмарно. У південній частині невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°.

На решті території невеликі опади переважно у вигляди мокрого снігу, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень без опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. В західних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний та західний, 3-8 м/с.

Погода у Києві та області

Хмарно. Невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі та вдень близько 1-3° тепла.

Погода в Украине 14 ноября (facebook.com/UkrHMC)