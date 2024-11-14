Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 14 ноября, в Украине ожидается мокрый снег, а на юге - дождь. Максимально тепло будет в Крыму, до 12°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно. В южной части небольшой дождь; ночью и утром местами туман; температура ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°, в Крыму до 12°.

На остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только в Прикарпатье и Закарпатье днем ​​без осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем ​​без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°. В западных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный и западный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве и области

Облачно. Небольшой мокрый снег, днем ​​с дождем. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла; в Киеве ночью и днем ​​около 1-3° тепла.

Погода в Украине 14 ноября (facebook.com/UkrHMC)