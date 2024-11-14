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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 14 ноября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 14 ноября (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 ноября, в Украине ожидается мокрый снег, а на юге - дождь. Максимально тепло будет в Крыму, до 12°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. В южной части небольшой дождь; ночью и утром местами туман; температура ночью 0-5° тепла, днем ​​4-9°, в Крыму до 12°.

На остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только в Прикарпатье и Закарпатье днем ​​без осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем ​​без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°. В западных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный и западный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве и области

Облачно. Небольшой мокрый снег, днем ​​с дождем. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла; в Киеве ночью и днем ​​около 1-3° тепла.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 14 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Ноябрь - последний месяц осени перед зимой. В связи с этим он обычно холоднее, чем сентябрь и октябрь.

В некоторых областях Украины села и города уже начало засыпать снегом. Из-за опасных метеорологических явлений, которые могут осложнить движение транспорта, водителям следует быть особенно осторожными на дорогах.

Отметим, что погода в Украине стало портится в последние дни. Например, еще 11 ноября в Украине осадков не было, а днем температура поднималась до 10° тепла и не только в южных областях.

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