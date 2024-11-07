Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Рекорди перших двох місяців осені 2024 року в Україні

Осінь в Україні 2024 року, а точніше перші її два місяці - вересень та жовтень - пройшли не без рекордів. Наприклад, вересень 2024 у Києві відзначився низкою рекордів погоди. Зокрема, перший місяць осені став найтеплішим у столиці з 1881 року.

Щодо другого місяця осені, то у жовтні 2024 в Києві зафіксували рекорд за добовою кількістю опадів. Це сталося після зливи у столиці, яка пройшла 6 жовтня. Того дня випало 30,6 мм опадів, що більше на 13,4 мм, ніж попередній рекорд для цього дня 1970 року.

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