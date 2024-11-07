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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 7 листопада в Україні (Eugen Kotenko_Ukrinform_Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 7 листопада, в Україні вдень прогріється до 14° тепла. Також у частині регіонів можливі тумани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у західних областях 0-5° морозу; вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 14°; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.

Погода в Україні 7 листопада (facebook.com/UkrHMC)

Рекорди перших двох місяців осені 2024 року в Україні

Осінь в Україні 2024 року, а точніше перші її два місяці - вересень та жовтень - пройшли не без рекордів. Наприклад, вересень 2024 у Києві відзначився низкою рекордів погоди. Зокрема, перший місяць осені став найтеплішим у столиці з 1881 року.

Щодо другого місяця осені, то у жовтні 2024 в Києві зафіксували рекорд за добовою кількістю опадів. Це сталося після зливи у столиці, яка пройшла 6 жовтня. Того дня випало 30,6 мм опадів, що більше на 13,4 мм, ніж попередній рекорд для цього дня 1970 року.

Детальніше про погоду в Україні на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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