Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Зима 2024 в Україні

Враховуючи тенденції останніх років та попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

Зазначимо, що частина шкіл в Україні відмовилася від осінніх канікул і додала ці дні до зимових канікул. Це пов'язано з тим, що школи цього року можуть самостійно планувати навчальний процес.

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