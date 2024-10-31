Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Зима 2024 в Украине

Учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

Отметим, что часть школ в Украине отказалась от осенних каникул и добавила эти дни к зимним каникулам. Это связано с тем, что школы в этом году могут самостоятельно планировать учебный процесс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.