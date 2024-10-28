Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Перехід на зимовий час в Україні

У ніч із 26 на 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час. Для цього стрілки годинників потрібно було перевести на годину назад.

Переведення годинників в Україні відбулось згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 р. "Про порядок обчислення часу на території України".

Раніше РБК-Україна писало, які країни, окрім України, переводять годинники.

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