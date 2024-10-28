Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 28 октября, в Украине будет тепло, ночью без заморозков. Днем вероятны рекордные 19°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 11-16°, в южных областях до 19°.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, с переходом северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.
Погода в Украине 28 октября (facebook.com/UkrHMC)
В ночь с 26 на 27 октября Украина перешла на зимнее время. Для этого стрелки часов нужно было перевести на час назад.
Перевод часов в Украине состоялся согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Ранее РБК-Украина писало, какие страны, кроме Украины переводят часы.
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