Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Переход на зимнее время в Украине

В ночь с 26 на 27 октября Украина перешла на зимнее время. Для этого стрелки часов нужно было перевести на час назад.

Перевод часов в Украине состоялся согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Ранее РБК-Украина писало, какие страны, кроме Украины переводят часы.

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