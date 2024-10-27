Україна перейшла на зимовий час: як дізнатись котра година

Вночі з суботи (26 жовтня) на неділю (27 жовтня) Україна перейшла на зимовий час. Для цього стрілки годинників потрібно було перевести на годину назад.

РБК-Україна розповідає, як найлегше перевірити актуальний час - дізнатися котра насправді зараз година.

Як дізнатись актуальний час

Переведення годинників в Україні здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Так, перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня (цього року вона припала на 27 число) о 4 годині ночі. Отже, стрілки годинників потрібно було перевести на одну годину назад.

Варто зазначити, що всі ваші смартфони та інші гаджети, підключені до інтернету, найімовірніше "переключились" на новий час автоматично. А ось механічні прилади потрібно перевести вручну.

Для того, щоб перевірити актуальний час, можна скористатися спеціальними сервісами перевірки часу (наприклад Dayspedia, який відображає точний час і дату онлайн).

Якщо ж ви не зовсім їм довіряєте, скористайтесь пошуком в Google.

Для цього достатньо набрати у пошуковій стрічці запит "котра година в Україні", "скільки зараз часу" або ж "точний час у (вказати конкретне місто)".

"Запитати" про точний час можна у Google (скриншот: google.com)

Чи буде це переведення годинників останнім

Питання відмови від переходу на літній час (і, відповідно, назад) неодноразово порушувалося Верховною Радою та громадськими діячами, проте впродовж тривалого часу залишалось відкритим, оскільки депутати не могли визначитися, який час залишати - зимовий чи літній.

Суть проблеми полягала в тому, що в Україні - досить велика відстань між східними та західними областями. Це дещо ускладнює життя в одному часовому поясі всією країною впродовж цілого року. Водночас більшість фахівців зазначали: не переводити стрілки годинника в Україні реально.

У липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201, автором якого виступив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Документом передбачається відмова від переведення годинників в Україні на літній час. Натомість він визначає "фіксацію" на території нашої держави зимового часу.

Йдеться про те, що обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2. При цьому сезонного "переходу" в Україні більше не буде.

Однак для того, щоб закон набрав чинності, його має підписати президент (він досі цього не зробив, хоча йому на підпис документ направили ще у серпні). Джерела деяких ЗМІ подейкують навіть, буцімто очільник України цей закон підписувати не збирається зовсім.

Отже, якщо президент не підпише законопроект №4201 і сезонне переведення годинників в Україні не скасують, чергова "зміна" часу чекатиме українців в останню неділю березня - 30 березня 2025 року (о 3 годині ночі).

Тоді стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину вперед.

Схема переведення годинника на літній час (ілюстрація: en.wikipedia.org)