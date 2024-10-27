Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Дощі у жовтні 2024 в Україні

Жовтень 2024 виявився досить теплим. Синоптики, даючи прогноз на місяць, припускали, що жовтень 2024 буде теплішим за звичайний, а дощі випадуть у межах норми.

Зрозуміло, якщо розглядати кількість дощів, які випали за місяць, то ймовірно, вони увійдуть у синоптичну норму. Але не варто забувати і про "аномальні" опади.

У цьому контексті не можна не згадати зливу в Києві, яка пройшла 6 жовтня. Вже наступного дня, 7 жовтня, у Києві зафіксували рекорд за добовою кількістю опадів.

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