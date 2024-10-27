Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 27 жовтня, в Україні буде тепла погода. Дощів не буде, їх замінять тумани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях місцями туман.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, на сході країни від 3° тепла до 2° морозу; вдень 11-16° тепла, на Прикарпатті й Закарпатті до 19°.
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.
Погода в Україні 27 жовтня (facebook.com/UkrHMC)
Дощі у жовтні 2024 в Україні
Жовтень 2024 виявився досить теплим. Синоптики, даючи прогноз на місяць, припускали, що жовтень 2024 буде теплішим за звичайний, а дощі випадуть у межах норми.
Зрозуміло, якщо розглядати кількість дощів, які випали за місяць, то ймовірно, вони увійдуть у синоптичну норму. Але не варто забувати і про "аномальні" опади.
У цьому контексті не можна не згадати зливу в Києві, яка пройшла 6 жовтня. Вже наступного дня, 7 жовтня, у Києві зафіксували рекорд за добовою кількістю опадів.
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