Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 27 октября, в Украине будет стоять теплая погода. Дождей не будет, их заменят туманы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура ночью 2-7° тепла, на востоке страны от 3° тепла до 2° мороза; днем 11-16° тепла, в Прикарпатье и Закарпатье до 19°.

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром в восточных, западных, Винницких и Одесских областях местами туман.

Дожди в октябре 2024 в Украине

Октябрь 2024 оказался достаточно теплым. Синоптики, давая прогноз на месяц, предполагали, что октябрь 2024 будет теплее обычного, а дожди выпадут в пределах нормы.

Понятное дело, если рассматривать количество дождей, выпавших за месяц, то вероятно, они войдут в синоптическую норму. Но не стоит забывать и об "аномальных" осадках.

В этом контексте нельзя не вспомнить ливень в Киеве, который прошел 6 октября. Уже на следующий день, 7 октября, в Киеве зафиксировали рекорд по суточному количеству осадков.

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