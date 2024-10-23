Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в жовтні в Україні

Минулого тижня в Україні спостерігалося відчутне зниження температури повітря в більшості регіонів - аж до нічних заморозків на поверхні ґрунту та в повітрі.

При цьому певне підвищення показників синоптики прогнозували ще до кінця поточного місяця. А найближчі дощі очікуються з 28 жовтня.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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