Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні буде сонячно. Максимально вдень до +19 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
У середу, 23 жовтня, в Україні дощів не очікується. Вдень максимально температура повітря підніметься до +19 градусів, в Одеській області.
Крім того, +18 градусів термометри, крім півдня, покажуть, наприклад, у Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Найхолодніше вдень буде у західних областях до +15 і у Києві - до +14 градусів.
Вночі обійдеться без заморозків. Мінімально +2...+4 у Закарпатській області. Найтепліше вночі буде на півдні, у тій самій Одеській області, в межах +8...+10 градусів.
У Києві дощів не прогнозується, вночі +5...+7, вдень +12...+14 градусів.
Погода в Україні 23 жовтня (meteo.gov.ua)
Минулого тижня в Україні спостерігалося відчутне зниження температури повітря в більшості регіонів - аж до нічних заморозків на поверхні ґрунту та в повітрі.
При цьому певне підвищення показників синоптики прогнозували ще до кінця поточного місяця. А найближчі дощі очікуються з 28 жовтня.
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