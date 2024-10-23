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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 23 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні буде сонячно. Максимально вдень до +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

У середу, 23 жовтня, в Україні дощів не очікується. Вдень максимально температура повітря підніметься до +19 градусів, в Одеській області.

Крім того, +18 градусів термометри, крім півдня, покажуть, наприклад, у Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Найхолодніше вдень буде у західних областях до +15 і у Києві - до +14 градусів.

Вночі обійдеться без заморозків. Мінімально +2...+4 у Закарпатській області. Найтепліше вночі буде на півдні, у тій самій Одеській області, в межах +8...+10 градусів.

У Києві дощів не прогнозується, вночі +5...+7, вдень +12...+14 градусів.

Погода в Україні 23 жовтня (meteo.gov.ua)

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Минулого тижня в Україні спостерігалося відчутне зниження температури повітря в більшості регіонів - аж до нічних заморозків на поверхні ґрунту та в повітрі.

При цьому певне підвищення показників синоптики прогнозували ще до кінця поточного місяця. А найближчі дощі очікуються з 28 жовтня.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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