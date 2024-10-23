Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

В среду, 23 октября, в Украине дождей не ожидается. Днем максимально температура воздуха поднимется до +19 градусов, в Одесской области.

Кроме того, +18 градусов термометры кроме юга, покажут, например, в Донецкой, Днеропетровской и Кировоградской областях. Холоднее всего днем будет в западных областях до +15 и в Киеве - до +14 градусов.

Ночью обойдется без заорозков. Минимально +2...+4 в Закарпатской области. Теплее всего ночью будет на юге, в той же Одесской области, в пределах +8...+10 градусов.

В Киеве дождей не прогнозируется, ночью +5....+7, днем +12...+14 градусов.

Погода в Украине 23 октября (meteo.gov.ua)