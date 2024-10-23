RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 23 октября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 октября, в Украине будет солнечно. Максимально днем будет до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В среду, 23 октября, в Украине дождей не ожидается. Днем максимально температура воздуха поднимется до +19 градусов, в Одесской области.

Кроме того, +18 градусов термометры кроме юга, покажут, например, в Донецкой, Днеропетровской и Кировоградской областях. Холоднее всего днем будет в западных областях до +15 и в Киеве - до +14 градусов.

Ночью обойдется без заорозков. Минимально +2...+4 в Закарпатской области. Теплее всего ночью будет на юге, в той же Одесской области, в пределах +8...+10 градусов.

В Киеве дождей не прогнозируется, ночью +5....+7, днем +12...+14 градусов.

Погода в Украине 23 октября (meteo.gov.ua)

Погода в октябре в Украине

На прошлой неделе в Украине наблюдалось ощутимое снижение температуры воздуха в большинстве регионов - вплоть до ночных заморозков на поверхности почвы и в воздухе.

При этом определенное повышение показателей синоптики прогнозировали еще до конца текущего месяца. А ближайшие дожди ожидаются с 28 октября.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в КиевеПогода на день