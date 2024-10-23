Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 23 жовтня (Getty Images)

Сьогодні, 23 жовтня, в Україні буде сонячно. Максимально вдень до +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

У середу, 23 жовтня, в Україні дощів не очікується. Вдень максимально температура повітря підніметься до +19 градусів, в Одеській області. Крім того, +18 градусів термометри, крім півдня, покажуть, наприклад, у Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Найхолодніше вдень буде у західних областях до +15 і у Києві - до +14 градусів. Вночі обійдеться без заморозків. Мінімально +2...+4 у Закарпатській області. Найтепліше вночі буде на півдні, у тій самій Одеській області, в межах +8...+10 градусів. У Києві дощів не прогнозується, вночі +5...+7, вдень +12...+14 градусів. Погода в Україні 23 жовтня (meteo.gov.ua)