Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 23 октября в Украине (Getty Images)

Сегодня, 23 октября, в Украине будет солнечно. Максимально днем будет до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В среду, 23 октября, в Украине дождей не ожидается. Днем максимально температура воздуха поднимется до +19 градусов, в Одесской области. Кроме того, +18 градусов термометры кроме юга, покажут, например, в Донецкой, Днеропетровской и Кировоградской областях. Холоднее всего днем будет в западных областях до +15 и в Киеве - до +14 градусов. Ночью обойдется без заорозков. Минимально +2...+4 в Закарпатской области. Теплее всего ночью будет на юге, в той же Одесской области, в пределах +8...+10 градусов. В Киеве дождей не прогнозируется, ночью +5....+7, днем +12...+14 градусов. Погода в Украине 23 октября (meteo.gov.ua)