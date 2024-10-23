Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 23 октября, в Украине будет солнечно. Максимально днем будет до +19 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
В среду, 23 октября, в Украине дождей не ожидается. Днем максимально температура воздуха поднимется до +19 градусов, в Одесской области.
Кроме того, +18 градусов термометры кроме юга, покажут, например, в Донецкой, Днеропетровской и Кировоградской областях. Холоднее всего днем будет в западных областях до +15 и в Киеве - до +14 градусов.
Ночью обойдется без заорозков. Минимально +2...+4 в Закарпатской области. Теплее всего ночью будет на юге, в той же Одесской области, в пределах +8...+10 градусов.
В Киеве дождей не прогнозируется, ночью +5....+7, днем +12...+14 градусов.
Погода в Украине 23 октября (meteo.gov.ua)
Погода в октябре в Украине
На прошлой неделе в Украине наблюдалось ощутимое снижение температуры воздуха в большинстве регионов - вплоть до ночных заморозков на поверхности почвы и в воздухе.
При этом определенное повышение показателей синоптики прогнозировали еще до конца текущего месяца. А ближайшие дожди ожидаются с 28 октября.
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