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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Среда 23 октября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 23 октября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 октября, в Украине будет солнечно. Максимально днем будет до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В среду, 23 октября, в Украине дождей не ожидается. Днем максимально температура воздуха поднимется до +19 градусов, в Одесской области.

Кроме того, +18 градусов термометры кроме юга, покажут, например, в Донецкой, Днеропетровской и Кировоградской областях. Холоднее всего днем будет в западных областях до +15 и в Киеве - до +14 градусов.

Ночью обойдется без заорозков. Минимально +2...+4 в Закарпатской области. Теплее всего ночью будет на юге, в той же Одесской области, в пределах +8...+10 градусов.

В Киеве дождей не прогнозируется, ночью +5....+7, днем +12...+14 градусов.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 23 октября (meteo.gov.ua)

Погода в октябре в Украине

На прошлой неделе в Украине наблюдалось ощутимое снижение температуры воздуха в большинстве регионов - вплоть до ночных заморозков на поверхности почвы и в воздухе.

При этом определенное повышение показателей синоптики прогнозировали еще до конца текущего месяца. А ближайшие дожди ожидаются с 28 октября.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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