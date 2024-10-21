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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 21 жовтня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні 21 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 21 жовтня, в Україні буде тепло та без опадів. Максимально температура підійметься до 16°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні буде невелика (у східних областях мінлива) хмарність. Без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-6° тепла; вдень 11-16°.

Погода у Києві та області

В Києві та області буде невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, температура вдень 12-14° тепла.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 21 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Зима 2024 в Україні

Осінь 2024 виявилася досить теплою в Україні. Наприклад, вересень 2024 у Києві відзначився низкою рекордів погоди. Зокрема, перший місяць осені став найтеплішим у столиці з 1881 року.

Незважаючи на те, що жовтень також поки що залишається теплішим від звичайного, синоптики вже дали попередній прогноз на зиму.

Так, з огляду на тенденції останніх років та попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

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