Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Вночі в Україні, крім півдня, помірні, вдень у Волинській, Рівненській, північних та східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вітер західний, у східних областях південно-східний, 7-12 м/с, вночі у східних, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни вночі 7-12°, вдень 14-19°. На високогір'ї Карпат вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 8-13°; у Києві вночі 6-8°, вдень 10-12°.

Погода в Україні 14 жовтня (facebook.com/UkrHMC)