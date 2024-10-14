Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 14 октября, в Украине в некоторых регионах вероятны дожди. Также местами не исключены порывы ветра, а в Карпатах даже снег и заморозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Ночью в Украине, кроме юга, умеренные, днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.
Ветер западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге страны ночью 7-12°, днем 14-19°. На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла.
Облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 3-8°, днем 8-13°; в Киеве ночью 6-8°, днем 10-12°.
Погода в Украине 14 октября (facebook.com/UkrHMC)
Давая характеристику октябрю 2024 в Украине, синоптики прогнозировали более теплый второй месяц осени. При этом осадков выпадет в пределах нормы.
При этом не исключено, что по итогам месяца специалисты скоректируют предварительный прогноз. Поскольку дожди в последние дни территорию Украины "балуют".
В свою очередь, учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.