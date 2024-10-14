Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Давая характеристику октябрю 2024 в Украине, синоптики прогнозировали более теплый второй месяц осени. При этом осадков выпадет в пределах нормы.

При этом не исключено, что по итогам месяца специалисты скоректируют предварительный прогноз. Поскольку дожди в последние дни территорию Украины "балуют".

В свою очередь, учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

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