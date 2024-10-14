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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 октября, в Украине в некоторых регионах вероятны дожди. Также местами не исключены порывы ветра, а в Карпатах даже снег и заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Ночью в Украине, кроме юга, умеренные, днем ​​в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°, на юге страны ночью 7-12°, днем ​​14-19°. На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков, температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​2-7° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем ​​небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 3-8°, днем ​​8-13°; в Киеве ночью 6-8°, днем ​​10-12°.

Погода в Украине 14 октября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Давая характеристику октябрю 2024 в Украине, синоптики прогнозировали более теплый второй месяц осени. При этом осадков выпадет в пределах нормы.

При этом не исключено, что по итогам месяца специалисты скоректируют предварительный прогноз. Поскольку дожди в последние дни территорию Украины "балуют".

В свою очередь, учитывая тенденции последних лет и предварительные прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

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