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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 11 жовтня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз на 11 жовтня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Частину України сьогодні, 11 жовтня, накриють дощі. Максимально повітря прогріється до 26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні буде мінлива хмарність. У західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом вдень у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, у східних областях 5-10° тепла; вдень 18-23°, на півдні країни до 26°, у західних областях 13-18°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 11 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Погода на вихідних в Україні

Вдень у суботу, 12 жовтня, Київ перебуватиме "у тиловому повітрі", тому 12 жовтня ще й різко похолоднішає до +11, +12 градусів.

У неділю, 13 жовтня, атмосферний фронт пройде всю територію України і тому холодне повітря поступово охопить всі області.

Детальніше про погоду на 11 жовтня в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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