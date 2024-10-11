Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Частину України сьогодні, 11 жовтня, накриють дощі. Максимально повітря прогріється до 26°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

В Україні буде мінлива хмарність. У західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом вдень у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, у східних областях 5-10° тепла; вдень 18-23°, на півдні країни до 26°, у західних областях 13-18°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.

Погода в Україні 11 жовтня (facebook.com/UkrHMC)