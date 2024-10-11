Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Часть Украины сегодня, 11 октября, накроют дожди. Максимально воздух прогреется до 26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В Украине будет облачно с прояснениями. В западных, днем ​​и в Житомирской и Винницкой областях дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом днем ​​в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, в восточных областях 5-10° тепла; днем 18-23°, на юге страны до 26°, в западных областях 13-18°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем ​​18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем ​​около 20°.

Погода в Украине 11 октября (facebook.com/UkrHMC)