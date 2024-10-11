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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 11 октября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз на 11 октября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Часть Украины сегодня, 11 октября, накроют дожди. Максимально воздух прогреется до 26°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В Украине будет облачно с прояснениями. В западных, днем ​​и в Житомирской и Винницкой областях дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом днем ​​в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, в восточных областях 5-10° тепла; днем 18-23°, на юге страны до 26°, в западных областях 13-18°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем ​​18-23°; в Киеве ночью 12-14°, днем ​​около 20°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 11 октября (facebook.com/UkrHMC)

Погода на выходных в Украине

Днем в субботу, 12 октября, Киев будет находиться "в тыловом воздухе", поэтому 12 октября еще и резко похолодает до +11, +12 градусов.

В воскресенье, 13 октября, атмосферный фронт пройдет всю территорию Украины, и поэтому холодный воздух постепенно охватит все области.

Детальнее о погоде на 11 октября в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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