ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 06 жовтня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні дощитиме. У Києві та області можливі зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Дощі, подекуди грози, вночі у західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської). Вдень місцями в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Київській і Чернігівській областях значні дощі, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму без опадів.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 10-15°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-20°, вдень 22-27°, у північних та Вінницькій областях 16-21°.

Погода у Києві та області

Хмарно, значний дощ (вдень по області місцями), по Києву вдень помірний дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°; у Києві вночі 14-16°, вдень 18-20°. Вночі 6 жовтня значний дощ.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 6 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні в жовтні

Жовтень - другий місяць осені. Зазвичай він буває холоднішим за вересень. Але часто саме у жовтні в Україні настає "бабине літо". Раніше синоптики зазначали, що незважаючи на осінь, в Україні продовжується метеорологічне літо.

Згідно з прогнозом синоптиків, жовтень очікується тепліше, ніж звичайно, з дощами в межах норми. Так, середня місячна температура повітря передбачається 7-13° тепла, що на 1-1.5° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм, що у межах норми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Погода на день
NEWS
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію