Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)

Сьогодні, 6 жовтня, в Україні дощитиме. У Києві та області можливі зливи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Дощі, подекуди грози, вночі у західних (крім Закарпатської), північних (крім Сумської). Вдень місцями в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Київській і Чернігівській областях значні дощі, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях та Криму без опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 10-15°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-20°, вдень 22-27°, у північних та Вінницькій областях 16-21°. Погода у Києві та області Хмарно, значний дощ (вдень по області місцями), по Києву вдень помірний дощ. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 16-21°; у Києві вночі 14-16°, вдень 18-20°. Вночі 6 жовтня значний дощ. Погода в Україні 6 жовтня (facebook.com/UkrHMC)