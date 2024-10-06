Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Getty Images)

Сегодня, 6 октября, в Украине будет дождливо. В Киеве и области вероятны ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Дожди, местами грозы, ночью у западных (кроме Закарпатской), северных (кроме Сумской). Днем в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях сильные дожди, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и Крыму без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 7-12°, днем ​​10-15°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей 17-20°, днем ​​22-27°, в северных и Винницкой областях 16-21°. Погода в Киеве и области Облачно, сильный дождь (днем по области местами), по Киеву днем ​​умеренный дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем ​​16-21°; в Киеве ночью 14-16 °, днем ​​18-20 °. Ночью 6 октября сильный дождь. Погода в Украине 6 октября (facebook.com/UkrHMC)