Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Похолодання в Україні

Похолодання в Україну прийшло у вихідні 28-29 вересня. Суботу синоптик Наталка Діденко назвала "підготовкою" для справжнього зниження температури повітря, яке прийшло на захід на день пізніше.

Додамо, що це друга спроба з похолоданням. Синоптики прогнозували похолодання в Україні ще на початку вересня. Але тоді відчутного зниження температури так і не сталося, лише вночі спостерігався невеликий спад, і то не в усіх регіонах.

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