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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 30 вересня, на заході утримається похолодання. А у Карпатах можливий навіть сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргидрометцентр".

У західних, Житомирській та Вінницькій областях похмуро, дощі. Температура вдень 8-13 °; на високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вдень 0-5° тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень 20-25°, у більшості північних областей вдень 14-19°.

Вітер північний, південно-східний, 7-12 м/с, в Україні пориви 15-20 м/с.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, уночі місцями по області короткочасний дощ, удень без опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с, удень місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 14-19°; у Києві вдень 17-19°.

Погода в Україні 30 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Похолодання в Україні

Похолодання в Україну прийшло у вихідні 28-29 вересня. Суботу синоптик Наталка Діденко назвала "підготовкою" для справжнього зниження температури повітря, яке прийшло на захід на день пізніше.

Додамо, що це друга спроба з похолоданням. Синоптики прогнозували похолодання в Україні ще на початку вересня. Але тоді відчутного зниження температури так і не сталося, лише вночі спостерігався невеликий спад, і то не в усіх регіонах.

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